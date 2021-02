JOST WERKE - Analyst schießt diese Aktie auf den Mond

JOST Werke AG - WKN: JST400 - ISIN: DE000JST4000 - Kurs: 48,150 € (XETRA)

Die Chartbesprechung der Jost-Aktie aus dem November 2020 erwies sich als voller Erfolg. Der Wert setzte die Ausbruchsbewegung ohne größere Pausen fort. Erst am Ziel bei 45,10 EUR setzte eine klassische dreiteilige Konsolidierung ein, welche am EMA50 endete. Seit einigen Tagen haben die Bullen wieder das Ruder übernommen. Heute zählt der Titel zu den Tagesgewinnern in Deutschland. Der Grund ist schnell gefunden.

Eine Analystenstudie lässt aufhorchen. So sieht Analyst Frederik Bitter von Hauck & Aufhäuser aufgrund der globalen Erholung bei zyklischen Branchen wie der Automobilindustrie Jost als einen der besten Plays um an einer Erholung zu partizipieren. Bitter hebt das Kursziel für die Aktie deutlich von 54 auf 70 EUR an. Das würde auch vom aktuellen Kursniveau noch ein Potenzial von rund 45 % bedeuten.

Auch wenn man den aktuellen Marktkonsens nimmt, der deutlich unter den Schätzungen von Frederik Bitter liegt, wirkt die Aktie mit KGVs von 18 und 14 attraktiv. In diesem und den kommenden Jahr soll sich der Gewinn deutlich erholen.

Aus charttechnischer Sicht generiert die Aktie heute mit dem Sprung über die Marke von 54,10 EUR ein prozyklisches Kaufsignal. Es existiert nun nur mehr ein Widerstand: das Allzeithoch bei 49,48 EUR. Darüber könnte der Wert die Rally auf 53,00 und mittelfristig 60,00 EUR fortsetzen. Aktuell liegen sinnvolle Stopps unter dem Tief bei 40,10 EUR sehr weit entfernt. Eine Option wäre, sich nach kleineren Konsolidierungen oder im Idealfall nach einem Pullback auf das Allzeithoch bei 49,48 EUR in die Rally einzuklinken. Anleger sollten sich die Aktie in jedem Fall auf die Watchlist nehmen, wenn sie sich im Lkw-Bereich engagieren wollen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 757,00 853,50 912,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,04 2,67 3,33 Gewinnwachstum 156,73 % 24,72 % KGV 46 18 14 KUV 0,9 0,8 0,8 PEG 0,1 0,6 Dividende je Aktie in EUR 0,42 0,75 1,00 Dividendenrendite 0,88 % 1,56 % 2,08 % *e = erwartet

Jost-Werke-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)