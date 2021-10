NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft des Gasekonzerns habe die Markterwartungen erreicht, wenngleich einige vorübergehende Effekte wie die Energieknappheit in China es zurückgehalten hätten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Perspektiven für 2022 und mittelfristig seien sehr positiv./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 17:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.