NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GlaxoSmithKline nach Gesprächen mit Unternehmenschefin Emma Walmsley bei einer Branchenveranstaltung des Instituts auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Analyst James Gordon hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die langfristig guten Aussichten für Impfstoffe, die deutlich gesteigerte Marge im zuletzt gewachsenen Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Medikamenten und die wohl positive Marktwahrnehmung für dessen 2022 geplante Abspaltung hervor. Dagegen seien die Aussichten für die Pharmasparte ebenso schwach wie die Produkt-Pipeline im Vergleich zur Konkurrenz. Zudem sei das Unternehmen bereits hoch verschuldet, was die Zukaufsmöglichkeiten begrenze./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 00:15 / BST

