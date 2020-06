NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com mit Blick auf eine mögliche Übernahme von Grubhub auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9847 Pence belassen. Zwar habe der Chef von Just Eat Takeaway.com, Jitse Groen, das Zeug für eine Wende zum Positiven auch beim US-Geschäft von Grubhub, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuvor bedürfe es am US-Markt für Lieferdienste aber noch einer Konsolidierung. Eine Zustimmung der Aktionäre von Just Eat Takeaway.com würde ihn überraschen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 16:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 16:45 / BST

