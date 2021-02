NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wizz Air nach einer eigenen Umfrage unter mehr als 1000 erwachsenen Europäern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5600 Pence belassen. Eine knappe Mehrheit würde bei einer Aufhebung der aktuellen Reisebeschränkungen wieder fliegen, und die Umfrage deute zudem auf eine Erholung des Freizeit-Reiseverkehrs ab Juli hin, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wizz Air sei ein starker Profiteur vom Drang, Freunde und Verwandte wieder zu besuchen. Die Aktie sei sein "Top Pick"./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 00:15 / GMT

