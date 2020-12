JPMORGAN CHASE - Konsolidierung einplanen

Nach der jüngsten Betrachtung von Ende Oktober ("JPMORGAN CHASE - Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal") sollte die Aktie ein Kaufsignal generieren und im Anschluss um 15 bis 20 % ansteigen. Dies trat ziemlich exakt so ein, gestern stieg die Bank-Aktie sogar bis auf 125 USD.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Die gestrige Doji-Tageskerze zeigt eine kurzfristige Pattsituation an zwischen Bullen und Bären. Nach der jüngsten 20 %-Rally in den vergangenen sechs Wochen könnte dies nun eine Konsolidierungsphase in der Aktie einleiten.

Für die kommenden Tage und Wochen ist eine Konsolidierung zurück in den Bereich um 114 bis 116 USD (u.a. EMA50 im Tageschart) das präferierte Szenario aus charttechnischer Sicht.

JP Morgan Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)