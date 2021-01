NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler von 63 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank einer Absatzerholung, Kostensenkugnen und eines starken Produktzyklus bei Elektrowagen dürften sich die Gewinne des Autobauers 2021 in allen Sparten vom Corona-Einbruch erholen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie habe längerfristig durchaus Potenzial für 80 Euro./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.