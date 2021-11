NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Varta bei einem Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Batteriehersteller und sein Konkurrent Freyr dürften im europäischen Markt für Autobatterien Marktanteile gewinnen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Varta sprächen enge Kontakte zu den deutschen Autobauern, fortgeschrittene Batterietechnologie und hoch automatisierte Produktionsanlagen. Bis 2030 sollten insgesamt 28 Unternehmen Produktionskapazitäten für zusammen 1200 Gigawattstunden aufbauen, wobei die Autobauer - allen voran Tesla, Volkswagen und Stellantis - einen Marktanteil von 40 Prozent erobern sollten. Daneben räumt Asumendi außer Varta und Freyr zahlreichen weiteren Unternehmen - darunter auch dem Solartechnikunternehmen Manz - eine wichtige Rolle ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.