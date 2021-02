Julius Bär erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Das Schweizer Bankinstitut Julius Bär (ISIN: CH0102484968) will eine Dividende von 1,75 Franken (ca. 1,62 Euro) an die Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (1,50 Franken) ist dies eine Erhöhung um 17 Prozent. Somit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 54 Franken (ca. 49,93 Euro) bei 3,24 Prozent.

Die nächste Generalversammlung findet am 14. April 2021 in Zürich statt. Ex-Dividendendatum ist der 16. April 2021. Ausschüttungstag für die Dividende ist der 20. April 2021. Julius Bär gab am Montag auch ein neues Aktienrückkaufprogramm von maximal 450 Mio. Franken bekannt. Das Programm wird voraussichtlich anfangs März 2021 lanciert und bis Ende Februar 2022 dauern.

Julius Bär legte am Montag auch die Geschäftszahlen für 2020 vor. Der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent auf 698 Mio. Franken. Der adjustierte Konzerngewinn stieg im letzten Jahr um 24 Prozent auf 957 Mio. Franken. Der adjustierte Gewinn pro Aktie (EPS) kletterte um 25 Prozent auf 4,44 Franken. Das verwaltete Vermögen stieg um 2 Prozent auf 434 Mrd. Franken.

Redaktion MyDividends.de