Kampf um die 13.000er-Marke

Bereits einen Tag nach der Eroberung der 13.000er-Marke im DAX ging der Kampf um diese Marke weiter. Letztlich verlor der Markt diesen ganz knapp und schloss nur wenige Punkte unter der psychologischen Kursmarke. Was führte zu dieser leichten Schwäche?

13.000 per Schlusskurs wieder aufgegeben

Aus der Vorbörse heraus nahm der DAX noch einmal Anlauf, an die gestrigen Hochs anzuknüpfen. Eine fast unveränderte Eröffnung hielt alle Chancen offen, die Marke von 13.100 erneut anzulaufen. Doch bei 13.075 Punkten war bereits das Momentum versiegt. Im weiteren Verlauf pendelte der Markt lange Phasen knapp über der 13.000er-Marke ohne weitere Impulse. Erst mit den US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung fiel der Deutsche Aktienindex unter diese Marke.

Die Arbeitslosigkeit stieg hierbei weiter an, doch verlangsamt sich. Mit 963.000 Neuanträgen fiel die mit Spannung erwartete Zahl geringer als erwartet aus und liegt erstmals wieder unter einer Million. Damit könnte sich die Stabilisierung der US-Wirtschaft fortsetzen.

Der Hoffnungsschimmer zur Eröffnung der Wall Street schwandt jedoch wenig später wieder, so dass der Index erneut schwächelte und dann unter der 13.000 seinen XETRA-Handel beendete.

Folgender Intraday-Chart illustriert dies:

Mit einer Bandbreite von 119 Punkten war die Volatilität verhältnismäßig gering, wie die Parameter des Handelstages aufzeigen:

Eröffnung 13.044,47PKT Tageshoch 13.075,25PKT Tagestief 12.956,30PKT Vortageskurs 13.058,63PKT

Schauen wir daher auf die Gewinner und Verlierer in der DAX-Aktienliste.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Die Energiekonzerne E.ON und RWE rangierten an der Spitze des DAX-Rankings und gehörten zu den wenigen Gewinnern. Bei E.ON gab es Quartalszahlen zu vermelden. Dabei sank das operative Ergebnis im ersten Halbjahr von 2,3 auf 2,2 Milliarden Euro und der bereinigte Konzernüberschuss von 1,05 auf 0,933 Milliarden Euro.

Das Gesamtjahr 2020 wird pessimistischer prognostiziert. Vor Zinsen und Steuern erwartet der Konzern ein Ergebnis von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. Das entspricht einer Verringerung der ursprünglichen Prognosen, was der Aktienmarkt jedoch nicht negativ bewertete.

Unser Händler hatte dies am Morgen bereits bewertet:

Das Schlusslicht im DAX bildete erneut die Wirecard-Aktie mit dem fünften Verlusttag in Folge.

Als Ranking sind die Tops und Flops hier noch einmal sortiert gelistet:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Nach dem Ausbruch aus der Seitwärtsphase ging der Index heute in eine Konsolidierung über. Eine Richtungssuche ist an runden Marken durchaus normal, da hier Anleger und Investoren entsprechende Positionen bereinigen oder neu aufbauen. Die Signalwirkung an sich erfährt eine solche Marke eher durch den nachhaltigen Bruch. Ob dieser gelingt, muss der DAX zum Wochenausklang nun zeigen.

Den aus vergangenen Handelstagen etablierten Aufwärtstrend sehen Sie in folgendem 3-Monats-Chartbild:

