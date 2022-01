Kaufen und Verkaufen: Wintertransferfenster im Fußball schließt

BERLIN (dpa-AFX) - Wer kommt? Wer geht? Bis Montagabend (18.00 Uhr) dürfen die Clubs der deutschen Fußball-Profiligen in dieser Wintertransferperiode neue Spieler unter Vertrag nehmen. Bislang halten sich die Bundesligavereine auf dem Transfermarkt merklich zurück, das dürfte sich auch am berüchtigten "Deadline Day" nicht ändern. Im Fokus steht unter anderem noch Borussia Mönchengladbach wegen Matthias Ginter und Denis Zakaria. International dürfte es noch etliche Wechsel geben, der Transfer eines Starspielers deutet sich aber nicht an./mj/DP/mis