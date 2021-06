Kepler Cheuvreux hebt Ziel für L'Oreal auf 400 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für L'Oreal vor dem Halbjahresbericht von 310 auf 400 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsumtrends im zweiten Quartal dürften ähnlich lebhaft gewesen sein wie im ersten, schrieb Analystin Aurelie Husson-Dumoutier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob nun ihre Wachstumsschätzungen und damit auch ihre Ergebnisschätzungen bis 2023 an./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

