Keynote auf der COMPUTEX über Intel und die Förderung ungebremster Innovationen

TAITRA kündigte heute die Eröffnungs-Keynote der COMPUTEX 2021 am 31. Mai zum Thema Intel an. Sie wird gehalten von Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President and Chief Revenue Officer von Intel.

Die virtuelle Intel-Keynote beginnt um 10 Uhr Taipeh Standard-Zeit (19 Uhr Pacific Daylight Time, Sonntag, 30. Mai 2021). Sie liefert aus erster Hand Einblicke, wie die Strategien des neuen CEO Pat Gelsinger in Kombination mit der digitalen Transformation, die sich kraftvoll und rasant entwickelt, eine neue Ära der Innovationen bei Intel entfesseln. Diese Entwicklungen finden genau zu dem Zeitpunkt statt, an dem die Welt sie am meisten benötigt. Die Keynote kann hier als Livestream und als Aufzeichnung angesehen werden.

Johnston Holthaus wird gemeinsam mit Steve Long, Corporate Vice President of Client Computing Group Sales, sowie mit Lisa Spelman, Corporate Vice President und General Manager der Xeon and Memory Group (beide ebenfalls aus dem Hause Intel) erläutern, wie Innovationen von Intel dazu beitragen, das menschliche Potenzial durch die Erweiterung des technologischen Potenzials zu erweitern. Dazu zählt auch die Kooperation mit Partnern, um Innovationen in der gesamten Technologiebranche voranzubringen – vom Rechenzentrum und der Cloud bis hin zu Konnektivität, künstlicher Intelligenz und dem Intelligent Edge.

Informationen über Intel auf der COMPUTEX 2021 erhalten Sie unter: https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html.

Über COMPUTEX TAIPEI (auch COMPUTEX):

Die im Jahr 1981 ins Leben gerufene COMPUTEX ist eine der weltweit führenden Messen für IKT, IoT und Start-ups mit einer kompletten Lieferkette und IoT-Ökosystemen. Die COMPUTEX wird gemeinsam vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und der Taipei Computer Association (TCA) veranstaltet. Basierend auf Taiwans kompletten IKT-Clustern deckt die COMPUTEX das gesamte Spektrum der IKT-Branche ab, von etablierten Marken bis hin zu Start-ups und von der IKT-Lieferkette bis hin zu IoT-Ökosystemen. Seine starken FuE-Kompetenzen und großen Herstellungskapazitäten sowie der gute Schutz geistiger Eigentumsrechte machen Taiwan zu einem strategischen Ziel für ausländische Unternehmen und Investoren, die nach Partnern in den globalen Technologie-Ökosystemen suchen. Folgen Sie der COMPUTEX auf ihrer Website unter www.computextaipei.com.tw und auf Twitter @computex_taipei unter dem Hashtag #COMPUTEX.

Über COMPUTEX 2021 Hybrid

Als Technologie-Pionier hat die COMPUTEX eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung der digitalen Transformation übernommen. In diesem Jahr startet die COMPUTEX die „COMPUTEX 2021 Hybrid“. Der Veranstalter, der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), etabliert die COMPUTEX mithilfe von in der Messe neu eingeführten KI-Computing-Funktionen als globales Modell und möchte mit der Präsentation der Online-Plattform #COMPUTEXVirtual ein außergewöhnliches Messeerlebnis bieten.

Über TAITRA

Der 1970 ins Leben gerufene TAITRA ist die führende Non-Profit-Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Von Regierung und Industrieverbänden getragen, unterstützt TAITRA Firmen beim Ausbau ihrer weltweiten Reichweite. TAITRA mit Hauptsitz in Taipeh beschäftigt ein Team von 1.300 Spezialisten und unterhält fünf lokale Niederlassungen in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Auslandsniederlassungen. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein weltweites Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

