KION - Achterbahnfahrt geht weiter

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 68,540 € (XETRA)

Über eine geplante Kapitalerhöhung bei Kion berichtete ich erst in der vorletzten Woche. Nun wurden weitere Details bekannt gegeben. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt 62,00 EUR. Die Bezugsrechte können noch bis einschließlich 3. Dezember ausgeübt werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1.

Nach der letzten Chartbesprechung fing sich die Aktie des nbieters von Gabelstaplern und Lagertechnik schnell im herausgearbeiteten Unterstützungsbereich um 65 EUR und reversalte ausgehend vom EMA200. Das gerissene Gap zur Unterseite bei 70,72 EUR wurde innerhalb weniger Tage geschlossen. Ausgehend vom EMA50 konsolidierte der MDAX-Titel und geriet im heutigen Handel zunächst deutlich unter Druck. Die wichtige Unterstützungszone zwischen 66,64 und 64,90 EUR hat aber weiterhin Bestand.

Etwas darunter bietet der EMA200 bei aktuell gut 64,20 EUR Halt. Werden diese Supports aufgegeben, ist mit Kursverlusten auf die Unterstützung bei 61,60 EUR zu rechnen. Wiederum darunter wartet bei 57,80 EUR der nächste Support im Chart. Auf der Oberseite muss die Aktie neben dem EMA 50 allen voran den Kreuzwiderstand bei 72,16 EUR zur Oberseite aufhebeln. In diesem Fall wäre ein prozyklisches Kaufsignal aktiviert, welches zunächst Potenzial auf 77,60 EUR freischalten würde.

Von einer Topbildung bis hin zur Trendfortsetzung ist mittelfristig bei der Aktie also bislang alles möglich. Vorerst tummeln sich weiter die Kurzfristtrader auf der Spielwiese.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 8,81 8,20 9,12 Ergebnis je Aktie in EUR 3,86 1,57 3,36 Gewinnwachstum -59,33 % 114,01 % KGV 18 44 21 KUV 0,9 1,0 0,9 PEG neg. 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,04 0,43 1,10 Dividendenrendite 0,06 % 0,62 % 1,59 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)