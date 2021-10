KION - Kurssprung nach Zahlen

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 92,600 € (XETRA)

Kion reagiert in den ersten Minuten des heutigen Handels sehr positiv auf die aktuellen Zahlen und legt aktuell knapp 5 ½ % zu.

Die Zahlen liegen sowohl beim Umsatz, Auftragseingang und Ebit über den Prognosen. Der Nettogewinn liegt allerdings deutlich unter der Prognose (430,8 Mio. EUR gegenüber 610 Mio. EUR)

Quelle: Guidants News

Im März 2020 startete in der Kion-Aktie nach einem Tief bei 33,20 EUR eine starke Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte am 28. Juni zum aktuellen Allzeithoch bei 93,28 EUR.

Nach einer ausführlichen Konsolidierung auf ein Tief bei 77,58 EUR zog der Aktienkurs zuletzt wieder deutlich an. Heute kommt es zu einem Aufwärtsgap zwischen 89,20 EUR und 89,66 EUR. Zudem durchbricht der Wert seinen kurzfristigen Abwärtstrend und nähert sich dem Allzeithoch deutlich an.

Direkt hinterherspringen?

Sollte sich der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigen, dann bestünde mittelfristig die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 105,00 EUR. Allerdings muss zunächst ein Abpraller am Allzeithoch und ein Rücksetzer an den gebrochenen Abwärtstrend bzw. an das heutige Aufwärtsgap gerechnet werden. Solange die Kion-Aktie aber nicht per Tagesschlusskurs unter dieses Gap abfällt, bleibt das Chartbild bullisch. Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 86,76 EUR würde sogar auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 81,95-80,50 EUR hindeuten.

Fazit: DieKion-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen rund 15 % anziehen. Ein guter Einstiegspunkt ergäbe sich aber erst, wenn es kurzfristig noch zu einem Rücksetzer käme.

Zusätzlich lesenswert:

TESLA - Wollen Sie wirklich noch kaufen?

NASDAQ 100 - Bald wieder am Allzeithoch?

HOME DEPOT - Ziel erreicht und jetzt?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

KION GROUP AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)