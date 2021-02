Kioxia beginnt mit dem Bau einer neuen Produktionsanlage im Werk Yokkaichi, um die 3D-Flash-Speicherproduktion der sechsten Generation zu unterstützen

Kioxia Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen, hat heute in einer feierlichen Zeremonie den ersten Spatenstich für seine hochmoderne Halbleiterfertigungsanlage (Fab7) im Werk Yokkaichi in der japanischen Präfektur Mie gesetzt. Die Anlage wird eine der fortschrittlichsten Produktionsstätten der Welt sein und soll der Produktion ihres proprietären 3D-Flash-Speichers BiCS FLASHTM dienen. Die erste Bauphase soll bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Der Bau der neuen Anlage wird in zwei Phasen unterteilt, damit weiterhin hochmoderne Flash-Speicherprodukte hergestellt und ausgeliefert werden können, um die anhaltende Marktnachfrage zu befriedigen.

Die Fab7-Anlage wird über eine Gebäudestruktur verfügen, die bei Erdbeben absorbierend wirkt, sowie über eine umweltfreundliche Konstruktion, welche die neuesten energiesparenden Fertigungsanlagen umfasst. Die Fab7-Anlage befindet sich im Werk Yokkaichi, das die weltweit größte Produktionskapazität für Flash-Speicher bietet, und wird die gesamte Produktionskapazität von Kioxia durch die Einführung eines fortschrittlichen Fertigungssystems mit KI weiter steigern.

In Übereinstimmung mit der erfolgreichen 20-jährigen Partnerschaft von Kioxia mit Western Digital arbeiten die beiden Unternehmen regelmäßig zusammen, wenn es um den Betrieb von Anlagen geht. Dementsprechend erwarten Kioxia und Western Digital, ihre Joint-Venture-Investitionen für die Fab7-Anlage fortzusetzen, einschließlich der Schaffung eines 3D-Flash-Speichers der sechsten Generation.

Aufgrund technischer Innovationen hat die Menge an Daten, die weltweit generiert, gespeichert und verwendet werden, exponentiell zugenommen. Der Flash-Speichermarkt erwartet weiteres Wachstum, das von Cloud-Diensten, 5G, IoT, KI und automatisiertem Fahren angetrieben wird. Infolgedessen wird die Produktion von Spitzenprodukten in der Fab7-Anlage der Kioxia Corporation weiterhin die weltweit steigende Nachfrage nach Speicher befriedigen.

Im Rahmen ihres Auftrags, die Welt durch Datenspeicher besser zu machen, konzentriert sich Kioxia darauf, ein neues Speicherzeitalter zu kultivieren. Kioxia ist weiterhin bestrebt, seine Position in der Speicherbranche durch Kapitalinvestitionen sowie Markttrends widerspiegelnde Forschung und Entwicklung zu verbessern.

