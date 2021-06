KLÖCKNER - Sieht technisch schick aus

Klöckner & Co SE - WKN: KC0100 - ISIN: DE000KC01000 - Kurs: 12,490 € (XETRA)

Prognoseskizze mit schwarzem Prognosepfeil anbei. Seit Mitte April pendelte die Aktie in einer Seitwärtskorrektur auf einer Unterstützung bei 10,715 EUR aus. Bis zu Beginn dieser Woche war das dabei entstehenden Muster bärisch. Ein klassisches bärisches SKKS Muster. Sie konnten die Unterstützung aber verteidigen. Mit dem dynamischen Kursanstieg vom Dienstag dieser Woche drehen sie das Muster auf bullisch. Heute der dynamische Ausbruch auf ein neues Hoch. Ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 13 und 14 EUR ist entstanden.

Klöckner & Co SE

Ihr merkt es, das Marktumfeld in 2021 ist schwieriger geworden. Deshalb beachtet die Grundregeln: WARTET bis das Signal tatsächlich entsteht. Im vorliegenden Fall liegt ein Kaufsignal vor. WENN ihr euch entschließt einzusteigen, am besten zunächst mit einer ERSTEN KLEINEREN Position. Zum Antesten und um ein Gefühl für die Aktie zu bekommen.

WAS NICHT PASSIEREN DARF: Der Kurs der Aktie fällt nach eurem Einstieg 1-2 Tage und ihr kommt ins Schwitzen, werdet extrem nervös, müsst ständig auf den Bildschirm schauen und fragt mich, wieso die Aktie crasht. An dieser Reaktion lässt sich ablesen, dass ihr mit relativ zu hohem Kapitaleinsatz diesen Trade umsetzt. DAS DARF NICHT SEIN. Also achtet darauf, dass ihr eine Position eher zu klein als zu groß aufbaut. Alles gut!

Weniger ist mehr! Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

