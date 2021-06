Könnte die Zalando-Aktie meine größte Beteiligung werden?

Die Zalando-Aktie befindet sich bereits in meinem Portfolio. Und das mit einem mittelgroßen Anteil. Das heißt, grundsätzlich gibt es einige Kandidaten, die ein größeres Gewicht besitzen. Aber auch Vertreter, die kleinere Beteiligungen sind. Mittelgroß eben.

Eine spannende Frage könnte jedoch die folgende sein: Kann es die Zalando-Aktie schaffen, zu meiner größten Beteiligung zu werden? Durchaus interessant. Wobei ich zwei verschiedene Möglichkeiten sehe, die das begründen könnten.

Zalando-Aktie: Kaufe ich weiter zu?

Ein erster Weg, wie die Zalando-Aktie in meinem Portfolio zur größten Beteiligung werden könnte, ist das weitere Investieren in die Aktie. Mit mehr Einsatz vergrößert sich der relative Anteil, den der E-Commerce-Akteur in meinem Depot einnimmt. Die weiterführende Frage ist daher, ob ich in diese Aktie noch investieren möchte.

Die Ausgangslage ist unternehmensorientiert jedenfalls interessant. Hinter der Zalando-Aktie steckt der größte europäische E-Commerce-Akteur, wenn es um den Modeversandhandel geht. Grundsätzlich ein starker Wachstumsmarkt in einer sehr bedeutenden, volumenreichen Nische. Das erkennen wir auch mit Blick auf das Gross Merchandise Volume von zuletzt knapp über 10 Mrd. Euro.

Die Zalando-Aktie ist jedoch auch eher moderat bewertet. Gemessen an einer Marktkapitalisierung von ca. 24 Mrd. Euro liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 3. Wenn das Wachstum des E-Commerce-Akteurs noch Jahre oder sogar Jahrzehnte anhält, könnte das eine ideale Ausgangslage für Rendite für Investoren sein. Zumal das Management damit rechnet, dass sich das Gross Merchandise Volume in den nächsten Jahren auf ca. 30 Mrd. Euro mehr als verdreifacht.

Das Gesamtpaket finde ich daher grundsätzlich sehr attraktiv: Der Markt ist geprägt von Wachstum. Die Wettbewerbsposition können wir in Europa als führend bezeichnen. Und auch die eigenen Ziele stimmen. Ein Gesamtpaket, in das ich durchaus weiter investieren könnte und vermutlich werde.

Etwas, das bremsen könnte

Grundsätzlich könnte ich weiter in die Zalando-Aktie investieren, und mit Blick auf die Chancen und Risiken stehen die Möglichkeiten nicht schlecht, dass sich die Beteiligung auch durch Rendite vergrößert. Wie gesagt: Der Megatrend ist intakt, das Wachstum ist solide. Vielleicht ist dieser E-Commerce-Akteur auch mit Blick auf die Marktposition eine eher konservative Wachstumsgeschichte.

Das wiederum ist auch der Punkt, weshalb die Zalando-Aktie den Sprung zu meiner größten Beteiligung vielleicht nicht schaffen könnte. Einige der Vergleichswerte, unter anderem starke Wachstumsaktien aus Märkten wie dem E-Commerce, dem Streaming oder der Digitalisierung, besitzen dynamischere Ansätze. Zündet hier die Investitionsthese, könnten die Aktien womöglich zu etwas noch Größerem heranreifen.

Ich glaube daher, dass die Zalando-Aktie durchaus eine geeignete Möglichkeit ist, in die ich gerne weiter investiere und bei der ich meine Position weiter ausbaue. Allerdings auch, dass es andere Namen gibt, die womöglich stets größer sind. Eben auch, weil sie vielleicht mehr Dynamik bei der Wachstumsgeschichte besitzen.

Der Artikel Könnte die Zalando-Aktie meine größte Beteiligung werden? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Zalando