Kreuzfahrtschiff 'Aida Aura' dockt für Wartung in Hamburg ein

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Kreuzfahrtschiff "Aida Aura" hat am Montagmorgen die Hamburger Landungsbrücken passiert und wenig später für Inspektions- und Wartungsarbeiten im Hamburger Hafen eingedockt. "Es ist ein komisches Gefühl. Ich habe das Eindocken noch nie von außen gesehen. Unbeschreiblich schön, das Schiff wieder fahren zu sehen. Das hat lange genug gedauert", sagte Aida-Aura-Hoteldirektor Stefan Weder der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte wie viele andere das Einlaufen des Kreuzfahrtschiffes beobachtet.

Viele weitere Schaulustige haben am Ufer gestanden und der an Deck stehenden Besatzung zugewunken. "Es ist schön. Es ist schon ein Gänsehaut-Moment", sagte Kreuzfahrt-Fan Brigitte Piotrowski, die extra für das Einlaufen früh aufgestanden war. Sie freue sich darauf, dass es nach der Corona-Zwangspause nun bald wieder los gehe.

Im Trockendock Elbe 17 der Werft Blohm + Voss soll unter anderem der Unterwasseranstrich erneuert werden. Zudem stehen der Reederei Aida Cruises zufolge planmäßige Garantiearbeiten an. Ende Mai sollen die Arbeiten an dem 2003 von Topmodel Heidi Klum getauften Kreuzfahrtschiff abgeschlossen sein. Am 22. Mai eröffnet Aida Cruises eigenen Angaben zufolge in Kiel mit dem Auslaufen der "Aida Sol" ihre Kreuzfahrtsaison in Deutschland./cgl/DP/eas