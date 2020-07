Kryptowährung ETHEREUM dürfte in Kürze ausbrechen

Schaut euch die beiden Charts an. Seit Anfang Juni dieses Jahres konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau direkt unterhalb der rot gestrichelt dargestellten flachen Abwärtstrendlinie. Die Tatsache, dass der Kurs seit Wochen an dieser Trendlinie klebt, es es zu keiner größeren Preiskorrektur kommt, ist bullisch zu werten. Steigt Ethereum überzeugend über den Kreuzwiderstand bei 250 USD an, triggert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 317 und 404 USD.

Ethereum ETH/USD5Ethereum ETH/USD5b

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)