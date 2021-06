Kurzzeitige Störung im Online-Banking der Deutschen Bank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Technische Probleme haben am Mittwoch zeitweise das Online-Banking der Deutschen Bank behindert. Ein Sprecher des größten deutschen Geldhauses sprach auf Nachfrage von einer kleineren Störung, die inzwischen wieder behoben sei. Bankkunden hatten zuvor unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet, dass die Einwahl ins Konto sowohl über die Portale als auch über die Mobile-App gerade nicht möglich sei. Deutsche Bank und Postbank zählen in ihrem gemeinsamen Privatkundengeschäft 19 Millionen Privatkunden. IT-Pannen mit zumeist überschaubarem Umfang hat es in den vergangenen Jahren immer wieder bei diversen Banken gegeben./ben/DP/fba