Kutzers Zwischenruf: Bauen Sie sich ein Zukunfts-Aktien-Depot!

Sie kennen ja mein Faible für die moderne chinesische Wirtschaft und ihren attraktiven Aktienmarkt (s. letzte Ausgabe „Look east!“). Eine andere Variante für aktive, mutige Selbstentscheider unter den Privatanlegern könnte ein „Zukunfts-Aktien-Depot“ (Z-Depot) sein. Dieses hat nicht einzelne Branchen oder Themen zum Ziel, sondern sollte darüberhinausgehend versuchen, besonderes zukunftsträchtige Wachstumswerte aus allen Teilmärkten zu vereinen. Das dürften in der Regel Start-ups, relativ junge Börsengesellschaften und Innovationsspezialisten sein, auch wenn sie aktuell noch keine spektakulären Zahlen vorweisen können.

Grundlage ist der Ansatz, trotz des Gebots der Diversifizierung von Chancen und Risiken bei der Aktienanlage nicht alle Werte in einen Topf zu werfen. Denn durch Trennung sind die Erfolge besser erkennbar und werden nicht in einem großen Aktientopf „verwässert“. Es findet also so etwas wie ein interner Wettbewerb beim jeweiligen Anleger statt. Natürlich macht das nur Sinn, wenn eine gewisse Kapitalgröße zur Verfügung steht. Beispielsweise plädiere ich schon seit langem für eine Trennung nach Anlagezielen - ich nenne es S-A-S-Prinzip (Sparen-Anlegen-Spekulieren): Betont langfristiges Sparen (Altersvorsorge) in Wertpapieren, normales kurz- bis mittelfristiges Anlegen und bewusstes Spekulieren auf verschiedenen Konten praktizieren. Inzwischen müsste noch ein „T“ für das kurzfristige Trading dazukommen.

Konkret kann man entsprechende Kandidaten für ein Zukunfts-Aktien-Depot hier auf onvista verfolgen - dazu drei Beispiele von heute Vormittag, über die hintereinander unter „Top-News: Börse und Wirtschaft“ berichtet wurde:

Zalando: Der Online-Modehändler ist ein Krisengewinner - Goldman-Sachs sieht jedoch noch mehr Potenzial - Kaufempfehlung treibt den Kurs an

Teamviewer: Kursexplosion des US-Konkurrenten Zoom gibt auch dem deutschen Videosoftware-Anbieter einen Schub

Curevac: Elon Musk kündigt Besuch in Tübingen an - Zusammenarbeit mit deutschem Biotech soll ausgebaut werden

Natürlich kann jeder Investor selbst entscheiden, wer in das Z-Depot aufgenommen wird - etwa auch die alten Mega-Stars wie Apple und Microsoft. Auf jeden Fall kommen die Kandidaten aus den großen zukunftsweisenden Themen Künstliche Intelligenz (KI), Gesundheitswesen (Healthcare) sowie Klima- und Umweltschutz. Dazu kann man natürlich auch bekannte Vorbilder mischen, die schon seit vielen Jahren durch ihre Entwicklungs- und Produktpolitik Zukunftsorientierung durch Wachstum praktizieren. Ich denke u.a. an unsere Softwaregröße SAP sowie meine Lieblingsaktie Novo Nordisk (Insulin).