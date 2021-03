Lanxess steigert die Dividende

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess (ISIN: DE0005470405) will seinen Aktionären eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,95 Euro) um 5,3 Prozent erhöht. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 65,50 Euro liegt die Dividendenrendite auf Basis der vorgeschlagenen Ausschüttung bei 1,53 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 19. Mai 2021 statt.

Der MDAX-Konzern verzeichnete im letzten Jahr einen Umsatzrückgang um 10 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,8 Milliarden Euro), wie am Donnerstag berichtet wurde. Das EBITDA vor Sondereinflüssen fiel um 15,4 Prozent auf 860 Millionen Euro. Das Konzernergebnis aus fortzuführendem Geschäft lag bei 908 Millionen Euro nach einem Vorjahreswert von 240 Millionen Euro. Grund dafür war der Verkaufserlös der Anteile am Chemiepark-Betreiber Currenta, den Lanxess Ende April abgeschlossen hat.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Lanxess ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde Euro.

Lanxess hat seinen Hauptsitz in Köln. Mit rund 14.300 Mitarbeitenden in 33 Ländern liegen die Kernkompetenzen in der Produktion, der Entwicklung und dem Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezial-Chemikalien und Kunststoffen.

