Laserspezialist LPKF erwartet 2020 deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang

GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF rechnet im laufenden Jahr wegen der Corona-Krise mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Beim Erlös werde ein Wert zwischen 96 und 102 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Garbsen mit. Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern bei 8 bis 12 Prozent. Umgerechnet in absolute Werte bedeutet das einen operativen Gewinn zwischen knapp acht Millionen und rund zwölf Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr hatte der Konzern 140 Millionen Euro umgesetzt und operativ 19 Millionen Euro verdient. Von Bloomberg befragte Experten rechnen für 2020 bisher mit einem Umsatz von 112 Millionen Euro sowie einem Ebit von zehn Millionen Euro. LPKF geht aber davon aus, dass es kommendes Jahr wieder besser läuft. "Für 2021 und die folgenden Jahre erwartet der Vorstand weiterhin ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen und bestätigt die im Februar gegebene Mittelfristprognose."/zb/stk