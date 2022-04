Linde: Prognoseerhöhung hilft nicht – Aktie im Minus

Manche Dinge sind an der Börse schwer bis gar nicht zu verstehen. Da präsentiert der Industrie-Konzern aus dem Dax sehr gute Zahlen für das erste Quartal hebt zudem noch die Gewinn-Prognose für das laufende Geschäftsjahr an, doch die Aktie liegt in einem eher freundlichen Marktumfeld im Minus. Zwar mittlerweile nur noch ganz leicht, aber die Bilanz für das erste Quartal hätte mindestens ein Plus im Kurs verdient

Die Geschäftsentwicklung

Im ersten Quartal erhöhte sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 2,93 Dollar. Das war deutlich mehr als von Experten erwartet. Der Umsatz kletterte dank höherer Preise und Volumen um 13 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von knapp 1,2 Milliarden Dollar nach 979 Millionen Dollar im Vorjahr

Die Prognoseerhöhung

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2022 auf 11,65 bis 11,90 US-Dollar zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Guildford bei London mitteilte. Das sei ein Anstieg im Jahresvergleich um bis zu elf Prozent. Zuletzt war das Unternehmen von einem bereinigten EPS von 11,55 bis 11,85 US-Dollar ausgegangen, nach erreichten 10,69 Dollar im Jahr 2021.

Die Zukunft

Die Prognose schließe den Ergebnisbeitrag aus Russland in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 aus, hieß es. Linde werde seine russischen Aktivitäten weiter zurückfahren und die Projekte abwickeln, die von den Sanktionen betroffen seien. Im zweiten Quartal soll der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,90 bis 3,00 Dollar zulegen. Das wären bis zu elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Aktie

Der Kurs kann heute von den guten Zahlen zwar nicht profitieren, aber bereits investierte Anleger sollten sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Jahresauftakt und der Ausblick zeigen, dass Linde hervorragend aufgestellt ist mit einem starken operativen Geschäft. Zudem ist der Dax-Konzern durch die Kooperation mit ITM Power sehr gut im Zukunftsmarkt Wasserstoff präsent. Die Weichen für die Zukunft sind daher sehr gut gestellt. Mit einem Minus von rund 5 Prozent konnte die Aktie die stärke des Konzerns in diesem Jahr noch nicht ausspielen. Ein kleiner Trost ist dabei, dass der Dax mit Minus 12 Prozent bislang deutlich schlechter abgeschnitten hat.

Die Empfehlung

Anleger, die bei Linde noch nicht an Bord sind, sollten die Aktie auf die Watchlist setzen. Sollte Kurs noch einmal deutlicher Richtung 280 Euro zurückkommen, dann würden wir auf jeden Fall zuschlagen. Wer der Aktie dann mehr als 2 Jahre Zeit im Depot gibt, der dürfte sicherlich Spaß an der Aktie haben und das sich mindestens über ein neuen Allzeithoch freuen.

Von Markus Weingran

Foto: Ralf Liebhold / shutterstock.com