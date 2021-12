Lindner - Finanzpolitik wird Rücksicht auf hohe Inflation nehmen

Berlin (Reuters) - Der designierte Bundesfinanzminister Christian Lindner blickt mit Sorge auf die hohe Inflation.

"Wir beobachten die Geldentwertung mit großer Aufmerksamkeit", sagte der FDP-Chef am Dienstag in Berlin. "Die Fiskalpolitik der Bundesrepublik Deutschland wird darauf natürlich Rücksicht nehmen." Was dies genau bedeutet, sagte er allerdings nicht.

Kräftig gestiegene Energiepreise haben die Inflation im Euro-Raum im November auf ein Rekordniveau von 4,9 Prozent getrieben. In Deutschland lag die Teuerung im vergangenen Monat sogar bei 5,2 Prozent. Das war das höchste Niveau seit fast 30 Jahren. Lindner verwies auf eine Reihe von Sondereffekten im Zuge der Corona-Pandemie.

"Die Bundesrepublik Deutschland wird in Europa auf Stabilität achten", ergänzte er. Trotzdem sollten Investitionen möglich bleiben. Die Schuldensituation habe sich in der Corona-Krise verschlechtert. Deutschland werde daher Stabilitätsgedanken verpflichtet bleiben.

Lindner lobte die griechische Regierung. Es gebe beeindruckende Erfolge durch Reformen. Er freue sich bereits auf Gespräche in Athen. Die griechische Wirtschaft sei wieder auf Erfolgskurs. "Das muss umgekehrt für Deutschland sogar Anspruch sein." Auch Deutschland müsse ambitioniert sein.