LPKF: Aktie nach Analystenaussage zu Großauftragsentwicklung deutlich unter Druck – Kurs fällt unter 200-Tage-Trend

Die Aktien von LPKF Laser & Electronics sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck geraten. Sie büßten 7,2 Prozent auf 22,80 Euro ein und waren damit größter Verlierer im Nebenwerteindex SDax. Sie fielen zudem wieder unter die 200-Tage-Linie als längerfristiger Trendindikator.

Analystin Alina Köhler von der Privatbank Hauck & Aufhäuser (H&A) legte den Fokus auf die neue LIDE-Technik des Laserspezialisten. Hier rechne das Unternehmen mit dem Erhalt und der Abwicklung eines größeren Auftrags. Der Zeitpunkt des Auftrages sei aber „kritisch“, um die Konsensprognosen für Umsatz und Gewinn (Ebit) für 2021 zu erreichen. Die Expertin bekräftigte zwar die Kaufempfehlung, strich die Aktien aber von einer Liste der Top-Favoriten.

dpa-AFX

__________________________________________________________________________

onvista-Redaktion: LPKF hatte in den ersten Monaten des Jahres durch das wachsende Interesse der Anleger an der neuen LIDE-Technik und der damit einhergehenden Chancen für neue Geschäfte profitiert. Seit dem Jahreshoch bei über 32 Euro musste die Aktie der Rally jedoch bereits wieder deutlichen Tribut zollen. Die nun ausgesprochene Warnung von Hauck & Aufhäuser mag zwar faktisch richtig sein, die Reaktion an der Börse ist jedoch ein wenig überzogen, denn langfristig stellen die neuen Geschäftsbereiche von LPKF erhebliches Potenzial dar, welches noch nicht eingepreist ist.

Das KGV von 147 ist zwar extrem und verglichen mit dem Industrie-Durchschnitt von 31,5 sticht das noch einmal deutlicher hervor, jedoch ist LPKF ein starker Wachstumswert, mit Wachstumsraten von durchschnittlich über 50 Prozent in den vergangenen Jahren und prognostizierten jährlichen Wachstumsraten von 60 Prozent in den nächsten Jahren.

LPKF ist ein Marktführer in zahlreichen Nischen, die gerade beginnen zu skalieren. Wie Dr. Roman Ostholt, Leiter der Business-Unit Electronics bei LPKF nach Erhalt des ersten Großauftrags passend gesagt hat: „LIDE kann jetzt nachweislich die extrem hohen Standards der Halbleiterbranche erfüllen. Damit qualifiziert sich die Technologie auch für die Massenfertigung in anderen relevanten Branchen.“

Die Risiken für das Unternehmen bestehen in der derzeitigen, frühen Phase der Markteinführung, in der noch einiges schief gehen kann, sowie der Abhängigkeit von einzelnen Kunden. Die sich nun abzeichnenden Großaufträge zeigen jedoch das Interesse an der neuen Technologie.

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Öko-Fonds: So finden Sie die besten nachhaltigen Geldanlagen 2020