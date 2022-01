Lucid verpasst? Hier sind 3 noch bessere EV-Aktien

GM mag ein traditioneller Autohersteller sein, aber er ist immer noch führend bei Elektrofahrzeugen.

In 3 Sätzen

In den letzten sechs Monaten ist die Lucid Group (WKN: A3CVXG) um 81 % gestiegen, während der S&P 500 nur 6,2 % zugelegt hat. Nicht alle Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) hatten so viel Glück, denn viele haben in den letzten Monaten Verluste erlitten.

Trotz einiger Schwächen bei den Elektrofahrzeugen wächst der Markt und es zeichnen sich Marktführer ab. Und drei Autoren sind der Meinung, dass General Motors (WKN: A1C9CM), Nio (WKN: A2N4PB) und Ford Motor Company heute bessere Investitionen sind als Lucid.

Travis Hoium (General Motors): Die meisten Unternehmen, die als EV-Aktien gelten, sind heute tatsächlich Start-ups. Aber es ist extrem schwierig, in der Automobilbranche von einem Start-up zu einem großen Unternehmen zu werden. Daher denke ich, dass es eine gute Anlagestrategie wäre, auf ein etabliertes Unternehmen zu setzen, das den Übergang zu Elektrofahrzeugen schafft. General Motors passt genau auf diese Beschreibung.

Bis 2025 wird GM 30 Elektroauto-Modelle auf den Markt bringen, und bis 2035 wird das Unternehmen nach den heutigen Plänen nur noch Elektrofahrzeuge herstellen. Das ist eine schnelle Umstellung für das Unternehmen und bedeutet, dass der Großteil seiner Entwicklungsarbeit heute auf Elektrofahrzeuge entfällt. Angesichts der Größe des Unternehmens würde ich nicht gegen diese Vision wetten.

Meiner Meinung nach hat GM im Bereich des autonomen Fahrens einen Vorsprung vor der Konkurrenz, da das Unternehmen Mehrheitseigentümer von Cruise ist. Cruise entwickelt nicht nur die Technologie für das autonome Fahren, die seine Flotte von selbstfahrenden Rideshare-Fahrzeugen antreiben wird, sondern auch ein spezielles Fahrzeug für diese Anwendung namens Cruise Origin. Wer stellt dieses Fahrzeug her und finanziert die Flotte? General Motors.

Unabhängig davon, ob die Zukunft des Verkehrs in Elektrofahrzeugen in Garagen oder in einer Flotte autonom fahrender Fahrzeuge liegt, ist GM gut positioniert, um Marktführer zu sein. Deshalb ist dies heute die beste EV-Aktie.

Howard Smith (Nio): Lucid mag einer der meistdiskutierten Hersteller von Elektrofahrzeugen sein, aber der chinesische Rivale Nio ist viel etablierter und näher an der Rentabilität. Die Aktie von Nio ist zwar auch nach traditionellen Maßstäben nicht billig, aber mit einer Marktkapitalisierung, die etwa 35 % unter der von Lucid liegt, ist sie gut bewertet. Und Nio verfügt über mehrere neue Wachstumstreiber für das Jahr 2022.

Nio und sein Produktionspartner haben daran gearbeitet, die Produktionskapazität zu verdoppeln. Diese Arbeiten werden Mitte dieses Jahres abgeschlossen und das Unternehmen wird dann in der Lage sein, mehr als 240.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr zu produzieren. Ein Teil dieser zusätzlichen Kapazität wird für den Export aus China bestimmt sein. Nach der Gründung des Unternehmens in Norwegen im Jahr 2021 wird Nio voraussichtlich 2022 nach Deutschland, in die Niederlande, nach Schweden und Dänemark expandieren.

Noch in diesem Monat wird das Unternehmen mit der Bestätigung von Reservierungen für sein neues Flaggschiff, die elektrische Luxuslimousine ET7, beginnen, die ab Ende März ausgeliefert werden soll. Danach folgt die Mittelklasse-Limousine ET5 smart, deren Auslieferung im September beginnen soll. Die Anleger werden in diesem Jahr auch auf das Ergebnis achten, denn die ersten Gewinne des Unternehmens stehen möglicherweise kurz bevor. Das ist ein großer Vorsprung gegenüber Lucid, der mit einer günstigeren Bewertung für Investoren einhergeht.

Daniel Foelber (Lucid und Ford): Die besten Autoaktien des Jahres 2021 waren Lucid und Ford. Beide Unternehmen haben allen Grund, ihre starken Leistungen im Jahr 2022 und darüber hinaus zu wiederholen.

Anleger, die das Gefühl haben, Lucid verpasst zu haben, können sich damit trösten, dass das Unternehmen Zeit hat, in seine aktuelle Bewertung hineinzuwachsen und diese in den kommenden Jahren sogar noch zu übertreffen. Lucid verfügt über genügend Barmittel, um den Betrieb im Jahr 2022 problemlos zu finanzieren, und dürfte dank der kürzlich erfolgten Emission einer vorrangigen Wandelanleihe in Höhe von 1,75 Mrd. US-Dollar auch für 2023 über genügend Pulver verfügen.

Allerdings hat Lucid zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 nur 17.000 Reservierungen und plant für 2022 die Produktion und Auslieferung von nur 20.000 Fahrzeugen. Wenn man diese Ziele mit denen von Ford vergleicht, ist es wie Tag und Nacht.

Ford steigert die Produktionskapazität für den F-150 Lightning auf 150.000 Fahrzeuge pro Jahr, nachdem die Zahl der Reservierungen im Dezember 200.000 überstieg. Außerdem wurden im Jahr 2021 über 27.000 Mustang Mach-E Elektro-SUVs verkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage nach beiden Fahrzeugen rechnet Ford damit, dass seine jährliche Kapazität für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge in nur zwei Jahren 600.000 erreichen wird. Ford hat eine Marktkapitalisierung von 97,3 Mrd. US-Dollar, Lucid dagegen nur 74,9 Mrd. US-Dollar. Ford hat eine größere Belegschaft und - im Gegensatz zu Lucid - jahrzehntelange Erfahrung in der Massenproduktion, was das Unternehmen rundum zu einer sichereren EV-Wette macht als Lucid. Dennoch sind beide Aktien derzeit sinnvolle Käufe.

Nahezu jeder Autohersteller nimmt E-Fahrzeuge heute sehr ernst und das gibt Anlegern viele Möglichkeiten, sich in der Branche zu engagieren. Es gibt Newcomer und etablierte Autohersteller, die auf Elektrofahrzeuge umsteigen.

Je nach Risikobereitschaft und Überzeugung ist für jeden etwas dabei.

