Luftfahrt-Sektor steigt gegen schwachen Gesamtmarkt – JPMorgan sieht wachsenden Optimismus für die Branche

Im schwächelnden Gesamtmarkt sind am Dienstag Papiere von MTU, Lufthansa, Fraport, Airbus und Tui positiv aufgefallen – also die mit größten Verlierer der Corona-Krise. Airbus kletterten auf das höchste Niveau seit März 2020, Lufthansa schafften es immerhin zurück auf das Niveau von Juni. Analyst David Perry von JPMorgan konstatiert gestiegenen Optimismus, dass sich die Luftfahrt schneller erholen könnte als bislang befürchtet. Kommentare des britischen Premiers deuteten auf eine ein bis zwei Monate frühere Lockerung hin als bisher gedacht. Hinzu kämen die jüngsten positiven Neuigkeiten zum Thema Impfstoff, so der Experte.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: m.mphoto / Shutterstock.com

