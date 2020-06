Lufthansa holt in Südafrika festsitzende Europäer zurück

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Knapp 280 Deutsche und andere in Südafrika festsitzende Europäer bereiteten sich am Montag auf ihren Abflug nach Deutschland vor. Die Genehmigung für den Sonderflug war erst am Wochenende eingegangen, bestätigte der Lufthansa-Regionalmanager André Schulz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg. Die Passagiere wurden von einem Sammelpunkt in einem Stadium der Touristenmetropole Kapstadt zum Flughafen gebracht, wo der Airbus A340 dann am Abend Richtung Frankfurt am Main abheben sollte.

Das Auswärtige Amt hatte im März eine beispiellose Rückholaktion für die wegen der Corona-Pandemie im Ausland gestrandeten Deutschen gestartet. Viele waren aber zurückgeblieben - darunter Rentner und Langzeit-Urlauber, die regelmäßig im Sommer auf der Südhalbkugel am Kap überwintern.

Südafrika hatte im Rahmen der Corona-Restriktionen Ende März alle Landgrenzen geschlossen und auch den kommerziellen Flugbetrieb eingestellt. Am 1. Juni trat eine vorsichtige Lockerung in Kraft. Der internationale Flugverkehr bleibt aber bis auf Weiteres gesperrt. Nach Angaben von Schulz will die Lufthansa möglichst schnell wieder den Kap-Staat anfliegen: "Sobald wir die Genehmigung für kommerzielle Flüge erhalten, landet der Kranich wieder in Südafrika", sagte er./rek/DP/stw