LVMH - Bald Rally zum Allzeithoch?

LVMH S.A. - WKN: 853292 - ISIN: FR0000121014 - Kurs: 400,400 € (Paris)

Die Aktie des französischen Luxuskonzerns LVMH markierte im Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 439,05 EUR. Anschließend fiel der Wert in einer scharfen Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 278,70 EUR zurück. Damit testete der Wert die Unterstützung bei 278,90 EUR erfolgreich.

Seitdem erholt sich der Aktienkurs wieder. Am 27. Mai 2020 durchbrach die Aktie ihren Abwärtstrend seit Januar 2020. Nach einem Hoch bei 405,20 EUR kam es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Seit einigen Tagen notiert der Wert am Widerstand bei 405,20 EUR. Dies ändert sich auch nicht durch den heutigen Dividendenabschlag in Höhe von 2,60 EUR je Aktie. Bei 393,80 EUR liegt eine kleine Unterstützung, die kurzfristig von Bedeutung sein dürfte.

Geht die Rally weiter?

Solange diese Unterstützung hält, stehen die Chancen auf einen baldigen Ausbruch über 405,20 EUR gut. Ein solcher Ausbruch würde eine weitere Rally in Richtung des Allzeithochs bei 439,05 EUR ermöglichen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 393,80 EUR kommen, dann könnte es zu einem erneuten Test der Unterstützung bei 363,70 EUR kommen. In diesem Fall würde die Aktie ein relativ breite Tradingrange zwischen 405,20 und 363,70 EUR etablieren.

LVMH SA

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)