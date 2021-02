Maas attackiert Grüne - "Scheinheiliges Spektakel"

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Grünen im Zusammenhang mit der Diskussion über die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 scharf kritisiert.

Dass auch die Grünen Bundesfinanzminister Olaf Scholz in den Bundestag zur Aktuellen Stunde über die Beziehungen zu Russland zitiert hätten, sei "ein scheinheiliges Spektakel", sagte Maas am Mittwoch. Scholz hatte sich zuvor aus den laufenden Beratungen von Bund und Ländern über die Coronavirus-Pandemie verabschieden müssen, weil die Fraktionen von Grünen, Linkspartei, FDP und AfD in der Aktuellen Stunde die Anwesenheit des Vize-Kanzlers forderten.

Die Opposition kritisiert, dass Scholz 2020 der US-Regierung in einem Brief angeboten hatte, eine Milliarde Euro in Flüssiggas-Infrastruktur in Deutschland zu investieren, wenn die USA Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline im Gegenzug fallen lassen. Maas verwies bei seinem Auftritt im Bundstag darauf, dass sich der heutige Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck als stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein für den Bau des Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel eingesetzt habe.