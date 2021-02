Macron bekennt sich zu Nord-Stream-II-Gaspipeline

Berlin (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel zur Nord-Stream-II-Pipeline bekannt, die russisches Gas nach Europa bringen soll.

"Ich bin in enger Abstimmung mit Merkel und bin solidarisch bei dem Projekt", sagte Macron am Freitag nach dem deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrat. Er habe das Projekt ursprünglich abgelehnt, sehe aber, dass ein Land wie Deutschland mehr Gas als Übergangstechnologie brauche als etwa Frankreich mit seiner Atomenergie. Auch Kanzlerin Merkel verteidigte das umstrittene Projekt erneut. In der Ablehnung exterritorialer Sanktionen der USA gegen das Projekt sei man im übrigen einiger in Europa, als dies manchmal erscheine. Vor einigen Tagen hatte der französische Europaminister das Projekt kritisiert.