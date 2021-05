Märkte erholen sich wieder, Fresenius weiterhin von Corona belastet

Den heftigen Kurssturz am Dienstag haben viele Anleger offenbar zum Einstieg genutzt. An den Aktienmärkten in Frankfurt und New York haben die Kurse wieder angezogen. Fresenius legt die Bilanz für das erste Quartal vor.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, US6311011026, DE0005785604