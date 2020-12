MagForce: Erfolgreiche Kapitalerhöhung

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG 1,17 Mio. Aktien zu einem Kurs von 4,00 Euro an institutionelle sowie qualifizierte Anleger platziert und dabei einen Emissionserlös von rund 4,7 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage solle mit den neu eingeworbenen Mitteln die Wachstumsstrategie finanziert und die Bilanz gestärkt werden. Die Wachstumsstrategie umfasse dabei unter anderem die Fortsetzung und Beschleunigung des Roll-Outs der MagForce-Behandlungstechnologie in Europa. Hierfür sei geplant, Behandlungsgeräte zu errichten und diese an Schwerpunktzentren zur Behandlung von Gehirntumoren zu installieren. Zudem werde die Zulassungsstudie zur Prostatakrebshandlung in den USA von der Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. durchgeführt.

Für die Finanzierung dieser beiden Kommerzialisierungspfade der MagForce-Technologie besitze das Unternehmen mehrere Optionen. Neben der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung habe die Gesellschaft mit der Europäischen Investitionsbank EIB eine Finanzierungsvereinbarung über insgesamt 35 Mio. Euro geschlossen, wovon zum Stichtag 30. Juni 2020 insgesamt 13 Mio. Euro in Anspruch genommen seien. Darüber hinaus habe das Unternehmen mit Yorkville ein Wandelanleiheprogramm von insgesamt 15 Mio. Euro vereinbart. Zum Stichtag 30. Juni 2020 seien Wandelanleihen von insgesamt 2,5 Mio. Euro ausgegeben worden. Unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung ermitteln die Analysten in der Folge ein unverändertes Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.12.2020, 11:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.12.2020 um 16:52 Uhr fertiggestellt und erstmals am 18.12.2020 um 09:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/21960.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

MagForce AG - ISIN: DE000A0HGQF5