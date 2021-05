Mai im Plus abgeschlossen: DAX ohne Wall Street

Replaced by the Wir schauten im Detail neben den charttechnischen Aussicht auf die Aktien von Curevac, die noch immer keine Zulassung für ihren Covid19-I">video

So klang der Mai im DAX aus

Der letzte Handelstag im Markt startete für den DAX erst einmal verhalten. Ohne weitere Vorgaben und vor allem ohne die Handelsteilnehmer in London und New York fehlte es an Impulsen. Dies spürte man am Markt direkt zur Eröffnung, die unter 15.500 Punkten stattfand.

Bis zum Mittag handelte der DAX in einer engen Bandbreite von 40 Punkten, was mit Blick auf die wenigen Termine und damit Impulse heute nicht ungewöhnlich war:

Wir schauten im Detail neben den charttechnischen Aussicht auf die Aktien von Curevac, die noch immer keine Zulassung für ihren Covid19-Impfstoff besitzen. Wie verhält sich die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Konkurrenten BioNTec?

Ebenfalls spannend waren die Quartalszahlen von Akasol. Der Hersteller für Elektrobusse vermeldete zudem einen Auftrag, gibt aber keine weiteren Infos preis. Die Quartalszahlen überzeugten am Markt jedenfalls, der Kurs verläuft ruhig aber auf konstantem Niveau. Könnte nicht Tesla ebenfalls in dieses Segment starten? Darüber spricht Andreas Bernstein mit dem Händler Erdem.

Im Blick waren die Inflationsdaten aus Deutschland. Sie stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte stärker, als es Experten erwartet hatten. Dies war bereits der fünfte Monatsansteig in Folge.

Nach der Mittagssession kam noch einmal mehr Druck im Markt auf. Bis nahe dem Freitagstief fiel der Index noch einmal zurück und ging dort etwas schwächer aus dem Handel

Diese Parameter umrahmten den heutigen Tag:

Eröffnung 15.496,48 Tageshoch 15.499,64 Tagestief 15.414,38 Vortageskurs 15.519,98 Schlusskurs 15.421,13

Der Rückgang am Nachmittag ist dem geringen Handelsvolumen und dem Monatsabschluss geschuldet, wie man an der Uhrzeit genau erkennen kann:

Der Monat Mai notierte dennoch mit rund zwei Prozent im Gewinn. Der Börsenspruch "sell in may..." kam damit in diesem Jahr nicht zur Anwendung.

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen zum Wochenausklang

Gewinner und Verlierer lagen heute eng beieinander. Ganz vorne rangierte die Delivery Hero vor den Aktien von Volkswagen und der Covestro.

Bei Volkswagen half eine Studie des Beratungsunternehmens EY, welche der gesamten Autobranche eine höhere Gewinndynamik als vor der Corona-Pandemie unterstellte. Die Verkaufszahlen stehen dem jedoch noch nach. Der weltweite Pkw-Absatz legte laut dieser Studie im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 16,9 Millionen Fahrzeuge zu. Dies ist noch nicht das Niveau vor dem Ausbruch von Covid19.

Verlierer im DAX war erneut die Bayer-Aktie. Das sich weiter hinziehende Verfahren im Monsanto-Prozess belastet den Kurs weiter und lässt eine valide Prognose über die Rückstellungen dazu nicht zu.

Ebenfalls schwächer war die Deutsche Bank, nachdem im "Wall Street Journal" und in Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Bericht der US-Notenbank Fed zu Mängeln bei der Risikovorsorge und Compliance die Rede war.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das Allzeithoch war bereits nah, doch der Monatsausklang zeigte ein Minus auf. Damit ist der Abstand nun wieder auf 150 Punkte angewachsen, was im Tageschart jedoch kein Umkehrsignal darstellt. Vielmehr geht damit die Konsolidierung auf hohem Niveau etwas weiter.

Vor dem Handelsstart der Wall Street am Dienstag könnte sich dies jedoch wieder relativieren. Wir berichten dazu auch morgen wieder für Sie auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange. Folgen Sie uns ebenso gern auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

