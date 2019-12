MANZ - Aus dem Stand eine 45% Rally

Manz AG - WKN: A0JQ5U - ISIN: DE000A0JQ5U3 - Kurs: 22,450 € (XETRA)

Im August kam es bei Manz zu einem finalen Kurseinbruch, der den Wert an den Tiefs aus 2011 und 2012 bei 15,13 - 16,04 EUR brachte. Dort kam es zu einer Stabilisierungsphase und zur Ausbildung eine Doppelbodens. Die Rückkehr über den Widerstandsbereich bei 19,50 - 19,70 beflügelte schließlich den Kurs. Eine massive Kaufwelle ließ den Wert bis fast an den Widerstandsbereich bei 24,80 EUR klettern. Jetzt kommt es zu einem schwungvollen Kursrücksetzer - nach dem Rallyschub eine gesunde Korrektur.

Ist das die Trendwende?

Die Chancen auf eine nachhaltige Trendwende wären mit der Bodenbildung gegeben. Eine weitere Aufwärtswelle könnte direkt oder nach weiteren Rücksetzern bis rund 21 oder 19,50 - 19,70 EUR starten. Geht es per Tagesschlusskurs über 24,80 EUR, liegen bei 28,10 - 29,50 EUR die nächsten Aufwärtsziele.

Exklusive Streams, innovative Widgets, spezielle Funktionen: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Auf der Unterseite sollte es nicht mehr nachhaltig unter 19,00 EUR gehen. Dann entstehen neue Verkaufssignale, ein weiterer Test der Tiefs aus 2011 und 2012 bei 15,13 - 16,04 EUR müsste dann eingeplant werden.

Auch interessant:

TECDAX - Käufer müssen dranbleiben

Manz AG Chartanalyse

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)