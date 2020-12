MANZ - Sind das jetzt Kaufkurse?

Manz AG - WKN: A0JQ5U - ISIN: DE000A0JQ5U3 - Kurs: 31,900 € (XETRA)

Seit Oktober korrigiert die Manz-Aktie die Sommerrally. Nach einem ersten schwungvollen Rücksetzer pendelt sich das Papier mit leicht steigender Tendenz seitwärts ein. Heute setzt die Aktie an die Aufwärtstrendlinie der vergangenen Wochen sowie an die Unterkante des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals zurück. Zu diesen beiden Unterstützungselementen gesellt sich auch der EMA50, der seit September mehrfach als guter Support und sogar Kaufmarke diente. Wird es dieses Mal wieder so laufen?

Jetzt gilt es!

Im sehr bullischen Szenario dreht die Aktie jetzt an der Kreuzunterstützung bei30,80 - 30,90 EUR wieder nach oben und attackiert das Oktoberhoch bei 35,30 EUR. Geht es nachhaltig darüber, ist Platz bis 43,40 und optional 49,80 - 50,00 EUR.

Kippt der Wert jedoch nachhaltig unter 30,60 EUR zurück, entsteht ein kleines Verkaufssignal. Eine Abwärtskorrektur bis 26,90 oder 24 - 25 EUR könnte dann eingeleitet werden. Weitere Verkaufssignale werden unterhalb von 24 EUR aktiviert.

Manz AG Chartanalyse

