Marktausblick Woche 23: Grüne Entzauberung

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock

BlackRock Marktausblick 15. Juni 2021





Vielleicht wird das vergangene Wochenende als dasjenige in Erinnerung bleiben, an dem die Hoffnung auf eine grüne Wende einen erheblichen Dämpfer erfuhr - zumindest vorübergehend. Denn der Parteitag der Grünen machte deutlich, dass es kaum gelingen wird, die deutschen Wähler von einer sozial verträglichen (sprich: für den Verbraucher weitgehend kostenneutralen) Energiewende zu überzeugen. Gerade Parteichef Robert Habeck versuchte in seiner Rede gewohnt eloquent, den vermeintlichen Widerspruch zwischen Freiheit und einer grüneren Ausrichtung auszulösen. Aber auch er vermochte es nicht, die Skepsis zu zerstreuen. Noch weniger gelang dies seiner Parteichefkollegin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die fahrig wirkte und zudem beeindruckt von den Fehlern, die ihr in den vergangenen Wochen unterlaufen waren. Insgesamt verpuffte also die Chance, die sich den Grünen mit dem Parteitag und der Präsentation ihres Wahlprogramms geboten hatte, weitestgehend ungenutzt. Dass die Grünen nun in der sogenannten Sonntagsfrage wieder deutlich hinter die CDU/CSU zurückgefallen sind, liegt an der schwer vermittelbaren Wahrheit, dass ein qualitativ hochwertigeres und auch für künftige Generationen besseres Leben, sprich die Bekämpfung des Klimawandels, nicht zum Nulltarif zu haben sein wird. Denjenigen Interessengruppen, deren Zielsetzung die grüne Transformation ohnehin ein Dorn im Auge ist, also nahezu dem gesamten Spektrum rechts der politischen Mitte zuzüglich Teilen der klassischen Sozialdemokratie, spielte dieser Konflikt sichtbar in die Karten. Selten hat es eine so massierte Medienkampagne zur Abwehr politischen Wechselklimas im Land gegeben wie nach Baerbocks Nominierung als Kanzlerkandidatin und dem damit verbundenen Höhenflug der Grünen. Die Angst vor dem Machtverlust muss gerade CDU und CSU, aber auch vielen Wirtschaftsverbänden und damit der FDP (in deren Fall in Gestalt der davonschwimmenden Felle einer nahen Rückkehr an die Macht), gewaltig in die Glieder gefahren sein. Nun kann die Anti-Baerbock-Front die gebuchten Seiten in wirtschaftsnahen Publikationen stornieren. Mission accomplished.

Auch in der Schweiz haben grüne Hoffnungen über das Wochenende einen empfindlichen Dämpfer erfahren. Denn mit Volksabstimmungen über die CO2-Bepreisung, den Einsatz von Pestiziden und die Trinkwasserreinheit wurden gleich drei mit dem Thema Umweltschutz verbundene Vorschläge abgelehnt. Besonders das CO2-Referendum, welches mit einer Ablehnung von 51,6% knapp scheiterte, ist bemerkenswert, denn es verband höhere Preise für CO2-Emission mit der Idee, die resultierenden Mehreinnahmen den Verbrauchern zurückzuerstatten, ganz ähnlich wie dies im Wahlprogramm der Grünen in Deutschland vorgesehen ist und wo dieses Konzept - siehe oben - nicht zu zünden scheint. Bemerkenswert ist an dem Schweizer CO2-Referendum auch, dass das eidgenössische CO2-Reduktionsziel (Halbierung des Ausstoßes gegenüber dem Wert von 1990 bis zum Jahr 2030) weniger ambitioniert ausfällt als in Deutschland (minus 65% im gleichen Zeitraum). Und trotz der Naturverbundenheit sehr vieler Menschen in der Schweiz und der Schutzwürdigkeit der einzigartigen Bergwelt und ihrer Gletscher scheint es, ähnlich wie im größeren Nachbarland, großes Zögern zu geben, sobald es an den Geldbeutel geht. Aus Kapitalmarktsicht ergibt sich damit eine interessante Perspektive. Denn das Zögern der Politik, das es zweifelsohne infolge derartiger Weichenstellungen gibt, verschafft Anlegern eventuell mehr Zeit, ihre Portfolios klimagerechter zu gestalten, bevor die Regulierung sie dazu zwingt und entsprechende Umpositionierung wesentlich teurer wird. Denn DASS die grüne Transformation kommen wird, ist unumstritten. Ereignisse wie die Entzauberung der Grünen vor der Bundestagswahl in Deutschland oder das überraschende Ergebnis der Referenden in der Schweiz sorgen lediglich für einen Aufschub, nicht aber für ein Ende dieser Umstellung.

US-Inflation bei 5%, aber die Zehnjahreszinsen sinken

Im Mai stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 5%, und selbst der um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Index legte um 3,8% zu. Dennoch sank über den Wochenverlauf die Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihen um 10 Basispunkte. Damit hat der Zehnjahreszins seit Ende Februar, also in einer Phase, in der die Preissteigerung massiv angezogen hat, um rund 30 Basispunkte nachgegeben. Was sagt uns das? Unter anderem, dass immer mehr Marktteilnehmer den Zentralbanken in der Einschätzung zustimmen, dass es sich beim Inflationsanstieg um ein post-Covid-Phänomen, mit anderen Worten einen temporären Effekt handelt und es deshalb falsch wäre, darauf mit einer Straffung der Geldpolitik zu reagieren. Christine Lagarde hat das für die EZB am vergangenen Donnerstag klargestellt, und Jerome Powell dürfte das gleiche für die Fed am morgigen Mittwoch tun. Auch die Märkte bleiben cool. Negative Realzinsen sind schließlich Treibstoff für die Aktienpreise, und es spricht wenig dafür, dass sich an dieser Konstellation so bald etwas ändern wird.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Wichtige Hinweise

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Bis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Advisors (UK) Limited, ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 00796793. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelassen ist, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Falls Großbritannien und die Europäische Union keine Vereinbarung abschließen, die es Unternehmen in Großbritannien erlaubt, in den Europäischen Wirtschaftsraum Finanzdienstleistungen zu erbringen, ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021:

(i) BlackRock Investment Management (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum und

(ii) BlackRock (Netherlands) B.V. für alle Länder im Europäischen Wirtschaftsraum.

BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.