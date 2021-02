Marktausblick Woche 7: Angst vor der dritten Welle

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück

BlackRock Marktausblick 16. Februar 2021

Seit über einem Jahr bestimmt Sars-CoV-2 das Wirtschaftsgeschehen und ist damit zur wichtigsten Vorgabe auch für die Finanzmärkte geworden. Erschwert werden entsprechende Rückschlüsse von der ständigen Weiterentwicklung der virologischen und epidemiologischen Erkenntnisse.

Seit über einem Jahr bestimmt Sars-CoV-2 das Wirtschaftsgeschehen und ist damit zur wichtigsten Vorgabe auch für die Finanzmärkte geworden. Erschwert werden entsprechende Rückschlüsse von der ständigen Weiterentwicklung der virologischen und epidemiologischen Erkenntnisse. So kommen nun, gerade an einer Stelle, an der wir dachten, die Dynamik der Pandemie einigermaßen einschätzen zu können, nahezu zeitgleich mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen mehrere Virusmutationen hinzu. Das Rennen ist damit eröffnet. Bildlich gesprochen könnte, während die Impfstoffe endlich Licht ans Ende des Lockdown-Tunnels gezaubert haben, ebenjener Tunnel aufgrund der Gefahr der Virusmutanten um einiges länger ausfallen als bisher gedacht. Vor allem die schnelle Verbreitung der zuerst in Großbritannien aufgetretenen Variante B.1.1.7 dürfte die Wahrscheinlichkeit einer dritten Infektionswelle erheblich erhöhen.

Die Daten sprechen für sich. Während im zweiten Lockdown die Neuinfektionszahlen langsamer sanken als im ersten, gelang es dennoch, den R-Wert, also die Reproduktionszahl des Virus, unter eins zu drücken. Bei R=0,9 halbiert sich die Zahl der Neuinfektionen etwa innerhalb eines Monats, was ungefähr der zurzeit beobachtbaren Abnahme der Inzidenz entspricht. Nun deuten Studien aus Ländern, in denen sich die „britische“ B.1.1.7-Variante stark verbreitet hat, darauf hin, dass deren Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch um 30-70% höher liegen könnte als beim Ursprungstyp von Sars-CoV-2. Selbst wenn man den unteren Rand dieser Schätzung annimmt, erhält man mithin einen R-Wert von deutlich über eins und somit im exponentiellen Bereich. Je mehr Neuansteckungen also auf die B.1.1.7-Mutante zurückgehen, desto schneller dürften die Gesamtzahlen wieder zunehmen. In Deutschland deuten die Daten darauf hin, dass B.1.1.7 derzeit für doppelt so viele positive Testergebnisse verantwortlich ist wie noch vor einer Woche, nämlich bundesweit inzwischen rund 11%. In Landkreisen, die im Grenzgebiet zu Nachbarländern mit sehr hohen Fallzahlen liegen wie etwa an der bayerisch-tschechischen Grenze, dürften es eher 40-50% sein. Mit anderen Worten, es ist nur eine Frage weniger Wochen, bis B.1.1.7 auch hierzulande die dominierende Virusvariante sein wird und bei unveränderten Lockdown-Maßnahmen der R-Wert wieder deutlich über eins steigt. Das Absinken der bundesweiten Sieben-Tages-Inzidenz, welche am Wochenende knapp unter 60 lag, dürfte bald zum Stillstand kommen. Ob dies oberhalb oder unterhalb der magischen Inzidenzmarke von 50 erfolgt, ist irrelevant. Entscheidend ist, dass die Zahlen just zu dem Zeitpunkt wieder zu steigen beginnen könnten, für den eine Lockerung der Shutdown-Maßnahmen angedacht ist, nämlich ab Anfang März. Die wenig erfreuliche Konklusion lautet, dass längere, vermutlich sogar schärfere Restriktionen wahrscheinlicher sind als Lockerungen und dass eine Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens noch weit über Ostern hinaus nicht absehbar ist. Eine stärkere Schädigung der Wirtschaft, mit zumindest mittelfristig heftigeren Bremsspuren bei den Unternehmensergebnissen, dürfte die Folge sein.

Es ist also nachvollziehbar, dass sich weiter viel Hoffnung auf die Träger der Wirtschaftspolitik richtet. In Italien, einem der am stärksten von der ersten Infektionswelle getroffenen Land, hat nun der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi eine Regierung gebildet, deren wichtigste Aufgabe in den nächsten Monaten darin bestehen wird, Italiens Anteil von 209 Mrd. Euro am Covid-Wiederaufbaufonds der EU sinnvoll zum Einsatz zu bringen. Im Jahr 2020 war das BIP mit -8,8% in Italien stärker eingebrochen als im Durchschnitt der Eurozone (-6,8%), mit mehr als 1.500 Corona-Toten pro Million Einwohner liegt das Land nach wie vor unter den am stärksten von der Pandemie betroffenen EU-Mitgliedern. Nun hat Draghis Regierung ein Mandat, das von seltener Einigkeit im Parlament getragen wird, allerdings vermutlich nur über ein Zeitfenster von etwas mehr als einem Jahr verfügt. Denn schon im Frühjahr 2022 stehen in Italien Präsidentschaftswahlen an, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Draghi dann Sergio Mattarella ablöst und somit nicht länger als Premierminister zur Verfügung steht.

Was das für Anleger bedeutet

Selbst wenn der ökonomische Schaden infolge der Pandemie zunächst noch stärker ausfallen könnte als erwartet und die Erholung länger als erhofft auf sich warten lässt, verspricht zumindest die zweite Jahreshälfte 2021 nach wie vor eine Normalisierung. Konsum- und Investitionsnachfrage, die bis dahin aufgestaut blieb, dürfte sich dann Bahn brechen und auf ein vermutlich verknapptes Angebot treffen. Höhere Inflationszahlen könnten die Folge sein, vermutlich verstärkt durch steigende Energiepreise und den Mehrwertsteuereffekt in Deutschland. Wird die EZB versuchen, diesen Inflationsanstieg zu bremsen? Wir glauben nein, zumindest nicht sofort. Und so könnte ab Sommer ein starker Wirtschafts-Neustart, in Kombination mit steigender Inflation und weiterhin atypisch niedrigen Zinsen für eine günstige Konstellation an den Aktienmärkten sorgen.











Wichtige Hinweise

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Bis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Advisors (UK) Limited, ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 00796793. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelassen ist, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Falls Großbritannien und die Europäische Union keine Vereinbarung abschließen, die es Unternehmen in Großbritannien erlaubt, in den Europäischen Wirtschaftsraum Finanzdienstleistungen zu erbringen, ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021:

(i) BlackRock Investment Management (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum und

(ii) BlackRock (Netherlands) B.V. für alle Länder im Europäischen Wirtschaftsraum.

BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.