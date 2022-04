Marktüberblick mit Stefan Scharffetter, Baader Bank

Die Woche startete mit neuen grauenvollen Berichten und Bildern aus dem Kriegsgeschehen der Ukraine. Große Reaktionen am Finanzmarkt blieben bisher aus, dennoch bleibt die Unsicherheit über das Fortfahren des Krieges und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen. Was den Markt bewegt und worauf Sie achten sollten, erfahren Sie in diesem Interview mit Marktexperten Stefan Scharffetter, Baader Bank und Der Aktionär-Moderatorin Johanna Krämer.

