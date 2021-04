Masterflex: Rückkehr zum Wachstum geplant

Nach Darstellung von SMC-Research wolle die Masterflex SE schon nächstes Jahr eine zweistellige EBIT-Marge erreichen und sie in den Folgejahren dauerhaft behaupten. Auch der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht aufgrund der spürbar reduzierten Kostenbasis ein deutliches Gewinnsteigerungspotenzial und folglich auch hohes Kurspotenzial für die Aktie.

Laut SMC-Research bewege sich Masterflex als Spezialist für Schlauchverbindungen aus Hochleistungskunststoffen in einem attraktiven Markt, in dem das Unternehmen dank der Konzentration auf kundenspezifische, beratungsintensive Lösungen, der branchenweit unerreichten Material- und Technologiebreite sowie seiner Innovationsstärke seit vielen Jahren zu den führenden Anbietern gehöre.

Auf dieser Grundlage habe Masterflex bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie Jahr für Jahr wachsen und auskömmliche Gewinne erwirtschaften können. Allerdings seien dabei seit mehreren Jahren die eigenen Margenziele (zweistellige EBIT-Marge) nicht erreicht worden, stattdessen sei die Profitabilität im langjährigen Trend rückläufig gewesen.

In Reaktion darauf habe Masterflex 2019 ein umfassendes Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm aufgelegt, das ohne die Pandemie wahrscheinlich schon letztes Jahr für eine Trendwende in der Margenentwicklung gesorgt hätte. Doch durch den Ausbruch der Corona-Krise habe Masterflex in 2020 einen zehnprozentigen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, in dessen Folge auch das Ergebnis deutlich gesunken sei. Doch es sei noch deutlich positiv geblieben, was ein Erfolg der vorangegangenen – und im Zuge der Pandemie nochmals verstärkten – Kostensenkungsmaßnahmen gewesen sei.

Die Rückkehr auf den Wachstumspfad sei von Masterflex geplant und werde von den Analysten von SMC-Research erwartet. Sollte dies nun im laufenden Jahr gelingen, dürfte sich die spürbar reduzierte Kostenbasis in Form von deutlich steigenden Margen auszahlen. Dementsprechend zeige sich Masterflex zuversichtlich, schon nächstes Jahr eine zweistellige EBIT-Marge erreichen und sie in den Folgejahren dauerhaft behaupten zu können.

Auch das Researchhaus habe seinen Schätzungen weiterhin ein Szenario fortgesetzten Umsatzwachstums und steigender Margen zugrunde gelegt und die Analysten sehen auf dieser Basis einen fairen Wert von 9,20 Euro je Aktie. Damit konstatieren sie ein deutliches Kurspotenzial, weswegen sie das Rating „Buy“ bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.04.2021, 14:30 Uhr)

- ISIN: DE0005492938