Ziel ist es, bis 2030 100 % recycelte, recycelbare oder biobasierte Kunststoffmaterialien für alle Matchbox®-Autos, Spielsets und Verpackungen zu verwenden

Heute kündigte Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT) seine Produkt-Roadmap Drive Toward a Better Future (Auf der Fahrt in eine bessere Zukunft) an. Sie zielt darauf ab, alle Matchbox Die-Cast-Autos, Spielsets und Verpackungen bis 2030 aus 100 % recyceltem, recycelbarem oder biobasiertem Kunststoff herzustellen. Dies steht im Einklang mit Mattels Mission, bis 2030 100 % recycelte, recycelbare oder biobasierte Kunststoffe für alle Produkte und Verpackungen zu verwenden.

Mattel is unveiling the Matchbox Tesla Roadster, its first die-cast vehicle made from 99% recycled materials and certified CarbonNeutral®*. The Matchbox Tesla Roadster will be available starting in 2022. (Photo: Business Wire)

Um diese Prinzipien zu veranschaulichen, stellt Mattel den Matchbox TeslaRoadster vor, sein erstes Die-Cast-Fahrzeug aus 99 % recycelten Materialien, das CarbonNeutral® zertifiziert ist*. Der Matchbox Tesla Roadster wird ab 2022 erhältlich sein.

Die überarbeitete Marke Matchbox umfasst neue Produktlinien und Verpackungen mit folgenden Merkmalen:

Umweltfreundlichere und innovativere Materialien für Fahrzeuge, Spielsets und Verpackungen

Stärkere Unterstützung der Verbraucher beim Recycling durch Produktdesign und Verpackungskennzeichnung

Ein insgesamt umweltfreundlicher thematischer Spielansatz mit mehr E-Fahrzeug-Produktangeboten und E-Fahrzeug-Ladegeräten in Tankstellen-Spielsets

„Seit der Einführung des modernen Die-Cast-Autos vor fast 70 Jahren nutzt Matchbox Design und Innovation, um Kinder spielerisch mit der realen Welt um sie herum zu verbinden“, sagte Roberto Stanichi, Global Head of Vehicles bei Mattel. „Matchbox verpflichtet sich, 100 % recycelte, recycelbare oder biobasierte Kunststoffe zu verwenden, um unseren Beitrag zur Bewältigung der heutigen Umweltprobleme zu leisten und die nächste Generation von Matchbox-Fans zu befähigen, uns in eine nachhaltige Zukunft zu führen.“

Fans werden sehen, wie das Matchbox-Engagement ab sofort durch Produkte mit plastikfreien Verpackungen unter Verwendung von Forest Stewardship Council® (FSC) zertifizierten Inhalten in den Papier- und Holzfasermaterialien im Regal umgesetzt wird. Das erste Die-Cast-Fahrzeug mit einer plastikfreien Verpackung umfasst das beliebte Matchbox Power Grabs®-Sortiment mit einer Vielzahl von lizenzierten und originalen Matchbox Die-Cast-Fahrzeugen im Maßstab 1:64. Ein Fünferpack zum Thema Elektrofahrzeuge ist jetzt mit einer Innenschale aus Papierschaum erhältlich.

Matchbox führt nicht nur plastikfreie Verpackungen ein, sondern fördert auch das ordnungsgemäße Recycling und die Abfallverwertung. Die Elektronik in Spielesets wurde für die Recyclingfähigkeit mit wiederverwertbaren Teilen entwickelt und in einem einzigen, leicht entfernbaren Modul zusammengefasst, um den lokalen Recyclingprozess für Elektroschrott zu vereinfachen. Die How2Recycle-Kennzeichnung hilft den Verbrauchern bei der ordnungsgemäßen Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Matchbox sucht auch nach Möglichkeiten, um den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und den Abfall bei der Produktion zu reduzieren und gleichzeitig den gleichen Qualitätsstandard für alle Matchbox-Produkte zu liefern.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Matchbox finden Sie unter: http://www.matchbox.com/sustainability/

*Die Matchbox Tesla Roadster wurden von Natural Capital Partners CarbonNeutral® zertifiziert mit CO2-Emissionsgutschriften für die Erhaltung von Graslandschaften in Colorado und Montana.

Über Mattel

Mattel ist ein weltweit führendes Spielzeugunternehmen und Inhaber eines der weltweit stärksten Kataloge von Unterhaltungsunternehmen für Kinder und Familien. Wir kreieren innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder beim Spielen inspirieren, unterhalten und fördern. Wir unterhalten die Verbraucher mit unserem Portfolio aus legendären Marken wie Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends®, UNO® und MEGA® sowie mit anderen beliebten geistigen Eigentumsrechten, die wir besitzen oder in Zusammenarbeit mit weltweit tätigen Unterhaltungskonzernen lizenzieren. Zu unseren Angeboten zählen Inhalte in Film und Fernsehen, Gaming, Musik und Live-Events. Wir sind an 35 Standorten tätig und unsere Produkte sind in mehr als 150 Ländern in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen erhältlich. Seit seiner Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, der es Kindern ermöglicht, das Wunder der Kindheit zu erforschen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

