McPhy: Aufnahme in neuen Index sorgt für Hype – Aktie springt nach oben

Aktien von McPhy können heute einen enormen Lauf hinlegen und notieren zweistellig im Plus. Der Grund dafür ist die Aufnahme in einen neuen Index – ab dem 30. November wird der Wasserstoff-Anbieter dank der exzellenten Performance in den letzten Monaten in den MSCI World Small Cap Index aufgenommen.

Nicht nur kurstechnisch, auch fundamental ist die gute Performance begründet, denn die zunehmenden Anstrengungen verschiedener Staaten, auch mittels Wasserstoff-Technologie die Grüne Wende hinzubekommen, spielt Anbietern wie McPhy in die Karten. McPhy Energy ist auf die Konstruktion von Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff in Form von Feststoff aus der Wasserelektrolyse spezialisiert. Die Gruppe bietet auch Elektrolyseure, Speicherbehälter sowie integrierte Lösungen für den Energie-, Industrie- und Transportsektor an.

Mit den heutigen guten Nachrichten kann die Aktie ein Plus von 10 Prozent verzeichnen, nachdem der Kurs vom letzten Schwung wieder ordentlich zurückgekommen war. Auf Monatssicht konnte das Papier knapp 35 Prozent machen, auf Jahressicht sind es beeindruckende 900 Prozent.

