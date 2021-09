MEDIOS - Aktie nach Zielerreichung unter Druck

Medios AG - WKN: A1MMCC - ISIN: DE000A1MMCC8 - Kurs: 37,900 € (XETRA)

Nach einigen Fehlversuchen in der Vergangenheit drehte die Medios-Aktie im Vormonat endlich auf und bescherte den Anlegern die anvisierten Kursgewinne in Richtung der Hochs bei 41,20 und 42,00 EUR. Auslöser war in diesem Fall eine Erhöhung der Umsatzprognose. Anleger mussten aber nach Ereichen des Ziels schnell auf den Verkaufsbutton drücken. Gerade noch rechtzeitig gab es zum Monatswechsel diesbezüglich einen Hinweis von meiner Seite auf meinem Desktop auf unserer Tradingplattform Guidants. Inzwischen ist der Wert wieder in Händen der Verkäufer.

Der dynamische Rücksetzer hat den Titel wieder in die Unterstützungszone zwischen 38,00 und 37,20 EUR zurückgeführt. Dort verläuft inzwischen auch der EMA50. Für eine Fortsetzung der Bewegung seit dem Tief im Juni wäre es hilfreich, diese Kurszone zu verteidigen. Reboundtrader achten folglich auf Umkehrsignale in den Tageskerzen. Bleibt eine Stabilisierung aus, dürfte der SDAX-Titel dagegen eine Etage tiefer in Richtung 35,30 EUR durchgereicht worden, wo eine weitere Ausbruchsmarke in Verbindung mit dem EMA200 eine Kreuzunterstützung bildet.

Prozyklische Anleger halten sich dagegen aktuell zurück. Ein starkes mittel- bis langfristiges Kaufsignal wäre erst ausgelöst, sollte der Wert das Widerstandsbollwerk zwischen 41,20 und 42,00 EUR hinter sich lassen.

Fazit: Für eine Fortsetzung der impulsiven Aufwärtsbewegung wäre eine schnelle Rückkehr der Bullen bei der Medios-Aktie wichtig. Aktuell ist der SDAX-Wert aber nur für Reboundtrader interessant. Anleger, die die Situation als zu unsicher einschätzen, warten indes einen Anstieg übr 42 EUR ab.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,63 1,28 1,48 Ergebnis je Aktie in EUR 0,38 0,61 1,05 Gewinnwachstum 60,53 % 72,13 % KGV 100 62 36 KUV 1,2 0,6 0,5 PEG 1,0 0,5 *e = erwartet

