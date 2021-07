Memo - Credit Suisse ernennt neuen operativen Asset-Management-Chef

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat einem internen Memo zufolge einen neuen operativen Leiter (Chief Operating Officer) für die Asset-Management-Division ernannt.

Markus Rütimann übernehme die Aufgabe mit sofortiger Wirkung von Mike D'Angelo, wie es am Montag in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Mitteilung von Asset-Management-Chef Ulrich Körner an seine Mitarbeiter hieß. Rütimann sei unter anderem für Technologie und digitale Lösungen, Reorganisationen und Daten-Services zuständig.

Zuvor war er unter anderem Chief Operating Officer der britischen Schroders und Technologie-Chef bei UBS Asset Management. Bei Schroders habe er mehr als 1200 Mitarbeiter an 14 Standorten geführt und eine Plattform aufgebaut, die ein beträchtliches Vermögenswachstum ermöglicht habe. Bei Credit Suisse werde Rütimann helfen, das Geschäft auszubauen und zu diversifizieren. D'Angelo werde Rütimann bei der Definition des zukünftigen Betriebsmodells und beim Umbau des Geschäfts unterstützen.

Der frühere UBS-Manager Körner hatte die Leitung des Asset Managements im Frühjahr übernommen, als der Bereich im Nachgang zur Greensill-Affäre zu einer eigenständigen Division wurde. Seitdem gab es immer wieder Spekulationen, ob das Geschäft abgestoßen werden könnte. Credit-Suisse-Konzernchef Thomas Gottstein hatte entsprechende Bericht dementiert.