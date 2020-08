Merkel nach EU-Gipfel zu Belarus - Keine Einmischung von außen

Berlin (Reuters) - Die Europäische Union steht an der Seite der friedlichen Demonstranten in Belarus.

Dies betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin nach einem rund zweistündigen EU-Gipfel per Video-Schalte. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl könne nicht anerkannt werden: Diese sei weder fair noch frei gewesen, sagte Merkel. Allerdings dürfe es bei der Lösung der Krise in Belarus keine Einmischung von außen geben. Allenfalls könne die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bei einem innerbelarussischen Dialog eine Rolle spielen. Die EU werbe für die Aufnahme eines nationalen Dialogs. Ein Eingreifen Russlands würde die Situation verkomplizieren, sagte Merkel.