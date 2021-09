MFA zertifiziert das erste MulteFire-Gerät mit Basisstation zur Bereitstellung privater Netzwerke im unlizenzierten Frequenzbereich

Nachrichten-Highlights:

Als erstes MFA-zertifiziertes Endgerät ist der Nokia Industrial MulteFire Fieldrouter 700 weltweit für den Einsatz mit dem zertifizierten Nokia MulteFire Radio Access Point und der Anwendungsplattform Nokia Digital Automation Cloud (DAC) verfügbar. Die integrierte Lösung wird dazu beitragen, das Ökosystem für private LTE-basierte Netze, die im unlizenzierten Frequenzbereich (einschließlich des globalen 5-GHz-Bands) betrieben werden, voranzutreiben.

Das MFA-Zertifizierungsprogramm gibt Endnutzern die Gewissheit, dass MulteFire®-zertifizierte Geräte die Interoperabilitätstests bestanden haben und den Spezifikationen entsprechen.

Mit der ersten MulteFire-zertifizierten Lösung und der kürzlichen Ankündigung von Uni5G™ Technology Blueprints wird MFA wesentlich zur Einführung von privaten 4G- und 5G-Netzen im unlizenzierten, gemeinsam genutzten und lokal lizenzierten Frequenzbereich beitragen.

MFA, eine internationale Organisation, die sich für die weltweite Akzeptanz privater Netzwerke einsetzt, gewinnt mit der jüngsten Zertifizierung des Nokia Industrial MulteFire Fieldrouter 700 und der Ankündigung von Uni5G Technology Blueprints an Dynamik in der Branche. Die MulteFire-Lösung mit Nokia, die in Verbindung mit der Nokia Digital Automation Cloud eingesetzt werden kann, ermöglicht die weltweite Einführung von LTE-basierten MulteFire-Privatnetzen und eröffnet den Zugang zu unlizenzierten Frequenzbereichen. Die weltweit verfügbare Lösung kann von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt werden, die keinen Zugang zu lizenzierten Frequenzen haben, und sie kann zusätzliche Kapazitäten als ergänzendes Layer zu drahtlosen Netzwerken bereitstellen und neue mobile Anwendungsfälle zur Förderung der Industrie 4.0 ermöglichen.

Neben der Unterstützung von 4.9G/LTE-Privatnetzen hat MFA vor Kurzem eine Ausweitung auf 5G mit Uni5G Technology Blueprints angekündigt, um Unternehmen bei der Implementierung von 5G-Privatnetzen zu unterstützen. MFA entwickelt außerdem Erfolgsmodelle und gezielte Leitfäden, um vertikale Industriezweige bei der Implementierung der wichtigsten Funktionen der 3GPP-5G-Spezifikation zu unterstützen, die für ihren spezifischen Einsatz relevant sind.

Das MFA-Zertifizierungsprogramm stellt sicher, dass die MulteFire-Spezifikationen in den Geräten korrekt implementiert wurden und sie mit Geräten anderer Hersteller kompatibel sind.

„Die MulteFire-Lösung von Nokia hat die strengen Kompatibilitätstests in unserem autorisierten Testlabor DEKRA bestanden“, so Scott Fischel, Vorsitzender der MFA Certification Group. „Wir gratulieren Nokia zur Bereitstellung der weltweit ersten MulteFire-zertifizierten End-to-End-Lösung, die den Endnutzern die Gewissheit gibt, dass sie die strengen Konnektivitätsanforderungen von MulteFire 4.9G/LTE für private Funknetze erfüllen kann.“

„Private 5G- und LTE-Netzwerke stellen einen wachstumsstarken Markt dar und werden bis 2025 über 5 Mrd. USD an globalen Unternehmensausgaben ausmachen“, sagte Pablo Tomasi, Principal Analyst für Private Networks bei Omdia. „MFA zielt darauf ab, den Markt für private 5G-Netzwerke zu fördern und voranzutreiben, sowohl im Rahmen dieses Zertifizierungsprogramms als auch durch die Lösung des Problems der Replizierbarkeit und Komplexität durch die Bereitstellung von Uni5G Technology Blueprints, die entwickelt wurden, um die Bereitstellung für verschiedene Branchen zu vereinfachen.“

Das MFA-Zertifizierungsprogramm steht MFA-Mitgliedern zur Verfügung und wird dazu beitragen, die weitere Expansion des privaten drahtlosen Ökosystems von MulteFire zu unterstützen. Unternehmen, die an einer Mitgliedschaft bei MFA interessiert sind, können sich unter www.mfa-tech.org/become-a-member informieren.

Über die MFA

Die MFA ist eine internationale Organisation, die sich für die weltweite Verbreitung von privaten Netzwerken einsetzt, welche die von der MFA definierten MulteFire-Spezifikationen für LTE und Uni5G Technology Blueprints für 5G verwenden. Mit Uni5G oder MulteFire können Unternehmen ihr eigenes optimiertes, zuverlässiges und sicheres privates Netzwerk im unlizenzierten, gemeinsam genutzten oder lokal lizenzierten Spektrum effizient einsetzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mfa-tech.org.

