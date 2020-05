Milliadendeal: Telefonica und Liberty Global fusionieren britisches Geschäft

DENVER/MADRID (dpa-AFX) - Telefonica und das US-amerikanische Medienunternehmen Liberty Global legen ihr britisches Geschäft wie erwartet in einer Milliardentransaktion zusammen. Die Telefonica-Tochter O2 UK und Virgin Media werden in ein Unternehmen eingebracht, an dem beide Konzerne je die Hälfte halten, wie Liberty Global und Telefonica am Donnerstag in Denver und Madrid mitteilten.

Da das britische Telefonica-Geschäft deutlich größer ist als das von Virgin Media, erhält der hoch verschuldete spanische Konzern in der Transaktion 5,7 Milliarden Pfund (6,5 Mrd Euro) in bar. Das können die Spanier, die bereits seit längerem nach einer Lösung für ihr britisches Geschäft suchen, gut gebrauchen.

Über den Details wurde bereits seit Tagen intensiv spekuliert, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg Ende vergangener Woche über einen sich anbahnenden Deal berichtet hatte. Telefonica Deutschland , die deutsche Tochter des spanischen Konzerns, ist von der Transaktion nicht direkt betroffen./zb/mis