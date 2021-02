Mir gefällt die Öl-Aktie, die Warren Buffett neu gekauft hat

Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 95,490 $ (NYSE)

In dem beigefügten Chart habe ich die Zeit- und Preisspanne des 4. Quartals 2020 mit dem grauen Viereck gekennzeichnet. Die Spanne reicht preislich von 65 bis 95 USD. Irgendwo dazwischen liegt Buffetts durchschnittlicher Kaufpreis. Laut meinem Research soll sein durchschnittlicher Kaufpreis bei 84 USD liegen. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit den Kollegen aus dem Team, mir ist die Aktie technisch positiv aufgefallen. Insofern waren wir positiv überrascht, dass der legendäre Altmeister in die Aktie eingestiegen ist. Steigt Chevron überzeugend über 96,70 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 117 USD. Rein vom Volatilitätsmuster der Chevron muss aber gewarnt werden. Die Aktie täuscht gerne zunächst Ausbrüche an, um mehrfach erneut zurückzufallen. Kalkulieren Sie, falls Sie das Papier interessieren sollte, erste kleinere Fehlausbrüche ein.

Chevron Corp.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)